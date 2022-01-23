Пицца – традиционное итальянское блюдо, которое является одним из самых популярных в мире. Чаще всего, чтобы полакомиться кусочком пиццы, мы идем в ресторан или заказываем доставку, но многие кулинары предпочитают готовить дома. И часто бывает, что результат разочаровывает. Как не совершить ошибок при приготовлении блюда и получить настоящий вкус, рассказал Олег Юдалевич, основатель сети ПиццаХата. Эксперт говорит, если хотите приготовить пиццу дома и при этом она была максимально "итальянской", избегайте следующих ошибок: Неправильно выбранные продукты. Самое главное в пике это тесто, соус и творог. Не устоявшееся тесто. Нужно, что бы оно "подошло" и раскатывайте толщиной 4-6 мм с небольшим бортиком по краям. Не разогрета духовка до максимальной температуры. Тесто будет сухим. Разогреть и только потом ставим туда пиццу. Основание (корж) можно заранее пропечь и он точно не будет сырым. Толстый слой соуса. Размазывайте равномерно. Для этого можно использовать кондитерскую кисточку. Чем больше сыр, тем лучше – это неправильное понимание. Ориентируйтесь на пропорцию 1 к 2, максимум 1 к 1 – это если пицца творожная (без использования других начинок). Вес сыра меньше теста вдвое. Равномерно рассыпайте по всей поверхности, чтобы не было просветов. Ингредиенты нарезаны толстыми, большими кусками – это влияет на вкус. Нарезайте тонкими слайсами или маленькими кубиками. Обязательно проварите мясо. Да, можно пробовать и сырое, но оно должно быть хорошо промариновано (не менее 8 часов) и нарезать небольшими кусочками. Тогда оно точно пропечется. Специи. Лучше присыпать сухим базиликом и ореганами на соус. На свежевыпеченную пиццу положите несколько листиков свежего базилика. Он придаст особый аромат. Раньше мы писали, как правильно выбрать творог для домашней пиццы.