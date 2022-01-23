Советское время для многих людей ассоциируется со стабильностью и уверенностью с завтрашним днем. Действительно, люди находились в своего рода "зоне комфорта", когда завтра – так же плохо, как вчера, зато предсказуемо… Одним из показателей такой "стабильности" были советские магазины, реальные фото которых показывали с нежеланием. Запретными снимками поделился известный блоггер Максим Мирович. "Фанаты совка часто не верят тому факту, что в позднем СССР на прилавках не было практически ничего, кроме баллонов с соком… Кстати, состав вот этого советского баллонного "сока" был далек от натурального – например, березовый сок был сильно разбавлен подсахаренной водой с добавлением лимонной кислоты", — пишет Мирович. По словам блоггера, в восьмидесятые годы все больше и больше шло на войну в Афганистане, и в магазинах исчезло нормальное мясо. Время от времени его завозили, но, чтобы его получить, нужно было отстоять гигантскую очередь. Конечно же лучшие куски мяса уходили "из-под прилавка" многочисленным знакомым продавцам. "В те годы в СССР даже ходил популярный анекдот: "коммунизм у нас придет тогда, когда у каждого советского человека будет свой знакомый продавец в мясном отделе", — рассказывает блоггер. А вот все остальные, "простые смертные" были вынуждены стоять в очередях за костями. Особенно дефицитными были куры. К примеру, замороженные в позднем СССР было очень трудно приобрести. Промышленные товары тоже были в дефиците. Достать непросто было даже пару обуви, которая подошла бы по размеру. Смотрите ниже еще несколько фото "советского" изобилия:

Все фото: mirovich.media Ранее мы писали о страшных фото времен СССР, пугающих жестокой правдой. Также мы публиковали фото "совка" без ретуши.