Техникам манипуляций посвящены уже тонны литературы. Чаще способы управления используют токсичные люди. Но есть и другие методы, помогающие добиться своего – более безопасные. Какие существуют безопасные способы управления другими людьми, рассказали в Dailyhoro. Самое важное в использовании таких техник – умение управлять собой и собственными эмоциями. И помнить, что использование этих методов для наживы и плохих целей рано или поздно доставит неприятности. Проговаривайте вслух положительные качества человека У каждого человека есть биополе, защищающее от токсичных людей и помогающее выстроить осторожность в общении. Ослабить защиту, чтобы разместить человека к себе и заставить его довериться не так уж трудно. Нужно невзначай озвучить его сильные стороны. Но ваши слова не должны звучать как лесть. Например: "Ты так отлично справляешься с этой задачей, а мне она дается очень тяжело. Если ты не против, то давай ты им займешься?" Проявление интереса Если тема вашего собеседника вам и так уже знакома, но вам нужно его расположить к себе – проявите интерес и делайте вид, что она увлекательна. Это поможет построить доверие и покажет человеку, что вы на одной волне. Она скорее впустит вас в личное пространство. Правило обмена При любом взаимодействии существует правило обмена – энергией, действиями, услугами. Если вас просят о помощи – помогайте. Вероятность того, что человек потом отзовется на ваши просьбы, повышается в разы. Поступайте так не только с близкими людьми, с которыми у вас хорошие отношения. Это работает с коллегами и партнерами и даже с теми, кто вам не очень нравится и у вас с ними не очень хорошие отношения. Доброта топит лед и разрушает стены, и ваша отзывчивость имеет огромную энергетическую ценность. Станьте тем, кем вы хотите видеть другого человека Если вам нужно повысить мотивацию и производительность коллеги, старайтесь быть сильнее, собраннее, ответственнее и пунктуальнее. У человека рядом есть все шансы заразиться вашим состоянием. Если вы бездельничаете, то заставить другого человека рядом быть продуктивным будет очень сложно. Уверенный голос Для внушения нужной информации другому человеку и пробивки барьера недоверия вам понадобится уверенный на 100% голос. Даже если вы не уверены в том, что вы говорите. Лучше потом извиниться, если вы были неправы. Но уверенный голос-показатель сильной энергетики и наличия лидерских качеств. Правильный взгляд Если вы озвучиваете просьбу – не смотрите вниз или в сторону, обязательно смотрите прямо в глаза. Смотреть в них в процессе всего разговора не обязательно, но при произнесении ключевой фразы – нужно. Из-за визуального контакта внушение необходимой информации происходит более эффективно и это способствует обмену энергией. Элемент неформальности Чтобы ослабить энергетическую защиту собеседника, не говорите с ним свысока, даже если это ваш подчиненный. Спуститесь на уровень ниже, чтобы собеседник почувствовал эмоциональную близость и комфорт в общении. Но используйте этот метод с осторожностью, чтобы не потерять уважение. Подражание Этот метод является самым энергетически мощным для воздействия на человека. Для сближения с человеком постарайтесь стать на него похожим. Речь идет о невербальных жестах и манерах. Слишком очевидно копировать не стоит – это вызовет подозрение, будьте осторожны. Напомним, ранее мы писали о том, какие советы помогут вам с блеском пройти любое собеседование. А также рассказывали, о чем на самом деле не должен беспокоиться зрелый человек.