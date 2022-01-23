Доктор Комаровский раскритиковал популярное народное средство, которым многие и сейчас лечат кашель, искренне веря, что именно он помогает. Речь идет о редьке с медом: в овощи делают углубления, добавляют туда мед и пьют сок этой редьки вместе с медом. Об этом педиатр рассказал на своей странице в Instagram. Так, Заслуженный врач Украины говорит, что кашель, как правило, возникает при ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), а длится это примерно 5-7 дней. По сути, кашель через неделю или чуть больше проходит сам по себе. Но если в этот период вы успеете воспринимать сок редьки с медом, вы можете решить, что именно это чудо-средство вылечило кашель. "На самом деле, если внушить себе, что морковный сок с примесью петрушки лечит кашель… И если вы заболеете в следующий раз ОРЗ и начать пить морковный сок с петрушкой, то через десять дней этот кашель пройдет, то вы решите, что вам помог этот самый морковный сок с петрушкой", – говорит врач. Педиатр иронизирует, что таких рецептов он может придумывать 150 штук. Важно понимать, что в любом случае кашель – это не болезнь. Сначала нужно услышать название болезни, ведь нет такой болезни, как насморк, кашель, головные боли. Это только симптомы. Какой кашель вы собрались лечить с помощью редьки с медом? Обструктивный бронхит? Воспаление легких? Коронавирус? Грипп? Аллергию? Что вы собрались лечить? средства", — добавил Комаровский. Педиатр советует жить подальше от бабушек, которые, как правило, и навязывают современному поколению эти доисторические методы лечения. Но если вдруг ребенок просит редьку с медом, то это можно дать. Это не поможет, но больной ребенок, по крайней мере, успокоится. Кашель лечится обильным питьем и влажностью от 40 до 60 процентов. Поэтому вместо того чтобы тереть несчастную редьку и мед туда прибавлять, лучше помойте пол, откройте форточку и напоите ребенка компотом. Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение, распространенное Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) Ранее доктор Комаровский также назвал два симптома ОРВИ, при которых нужно срочно бежать к врачу. Также педиатр рассказал об опасных болях в горле.