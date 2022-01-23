Британское правительство начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину. Предполагается, что Великобритания рассмотрит "ядерный" вариант поддержки отстранения России от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph. По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон считает, что возможные санкции должны включать в себя российский газопровод "Северный поток-2". Он должен провести переговоры с лидерами G7, чтобы завершить формирование "санкционной коалиции" для принятия целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих российского президента. Источники, близкие к премьер-министру, заявили, что он "опасается, что некоторые мировые лидеры могут не оценить ухудшение картины на границе с Украиной или полностью уяснить риски, связанные с запугиванием России". Вице-премьер Британии Доминик Рааб подтвердил планы ввести санкции в ответ на вторжение России. "Если Россия сделает этот шаг, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим, будут очень серьезные последствия", – заявил он в воскресенье Sky News. Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти. При этом у США есть такие же доказательства, как и в Британии, о планах России по установлению марионеточного правительства в Украине.