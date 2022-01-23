С 1 января 2022 руководитель контролирующего органа или его заместитель может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга без обращения в суд. Это предусмотрено изменениями в Налоговом кодексе (законопроект 5600). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС. Процедура взыскания По данным налоговой, применение внесудебной процедуры взыскания будет применяться к налоговому долгу, возникшему в результате неуплаты налогоплательщиком самостоятельно задекларированных денежных (налоговых) обязательств. Так, руководитель (его заместитель или уполномоченное лицо) контролирующего органа может принять решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга, если: налоговый долг возник в результате неуплаты самостоятельно задекларированных налогоплательщиком сумм (без ограничений по сумме); долг не уплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты согласованного денежного обязательства; в случае отсутствия или наличия в меньшей сумме непогашенного обязательства государства по возврату такому налогоплательщику по ошибке или излишне уплаченных им денежных обязательств или бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. То есть, в случае наличия непогашенного обязательства государства перед налогоплательщиком в сумме, которая меньше суммы налогового долга, решение о взыскании средств в счет погашения налогового долга принимается контролирующим органом в пределах разницы между суммой налогового долга и суммой обязательства государства. Исключение Однако, отмечают в ГНС, взыскание средств в счет погашения налогового долга, возникшего в результате неуплаты доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств осуществляется, как и раньше, на основании решения суда. Напомним, закон о повышении налогов в Украине вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ №5600 касается как предприятий, так и граждан Украины. Согласно презентации в проект госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2022 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.