Ключевой причиной всплеска спроса на валюту в начале 2022 года являлся психологический фактор. Он связан с информационным фоном вокруг геополитического напряжения и реакцией на него со стороны участников рынка. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу НБУ. "Дополнительный фактор – сезонный и временный рост спроса на иностранную валюту из-за активизации бюджетных выплат в конце 2021 года", – говорится в сообщении. В то же время в НБУ отмечают, что в последние дни спрос на валютном рынке снизился после наблюдавшегося ранее всплеска. В частности, в пятницу предложение валюты на рынке превалировало над спросом, поэтому для сглаживания чрезмерных колебаний НБУ уже выкупал валюту – всего 20 млн долларов. В целом чистая продажа валюты Национальным банком с начала года на конец дня 21 января составляет 731,7 млн. долларов. Для сравнения: в течение марта 2020 года (в начале пандемии COVID-19) с целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке, также обусловленных психологическим фактором, НБУ продал более 2 млрд долларов, напомнили в НБУ. "Национальный банк Украины остается приверженным принципам гибкого курсообразования, при котором мы только сглаживаем чрезмерные курсовые колебания, тогда как курс определяется балансом спроса и предложения на рынке. Именно такие подходы определены в Основных принципах денежно-кредитной политики, и НБУ строго их придерживается, несмотря на периодические ситуативные всплески давления на валютном рынке в ту или иную сторону", — говорится в сообщении. Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 321 млн долларов и купил 20 млн долларов.