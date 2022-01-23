Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за сутки более 2,5 млн человек по всему миру и десятки иностранных чиновников поддержали онлайн-акцию Ukrainian Wave. Ее в День Соборности запустило Министерство иностранных дел Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Кулебы в Facebook. "С нами премьер-министр Словении Янез Янша, государственный секретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Канады Мелани Жоли, Великобритании Лиз Трасс, Латвии Эдгарс Ринкевичс, Северной Македонии Буяр Османи, Австралии Мэрис Пейн, Чехии Ян Липавский, министерства иностранных пользователей сети, которые твердо поддерживают Украину во время угроз и шантажа со стороны РФ", — подчеркнул министр. По его словам, это еще одно свидетельство, что Украина не в одиночку с агрессором. "Благодаря активной дипломатической работе, у нас сегодня беспрецедентный уровень международной поддержки. И такие простые слова солидарности онлайн важны для нас, наряду со снабжением партнеров обронного оружия и воплощением пакета болезненных санкций против РФ", — написал Кулеба. Напомним, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам перед Днем соборности.