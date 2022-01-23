Печеночные оладьи придутся по вкусу всем обожателям блюд из печени. Готовить их быстро, просто, а съедаются они еще быстрее. Делать такие оладьи можно из говяжьей, свиной, куриной печени. Если вы за нежный вкус, выбирайте последний вариант. А если добавить наш секретный ингредиент – гречневую муку, королевский вкус вам точно гарантирован! Фотографии появились в Telegram-канале Shuba Food. Ингредиенты: Печень куриная – 300 г Лук – 1 шт. Морковь – 1 шт. Яйца – 1 шт. Мука гречневая – 5 ст. л. Сметана – 100 г Масло подсолнечное – 4 ст. л. Соль – по вкусу Черный перец – по вкусу

Фото: Вот так будут выглядеть наши печеночные оладьи Пошаговое приготовление Печень помойте, удалите плёнки и порежьте кусочками. Лук почистите и разрежьте на четыре части, морковь почистите, помойте и нарежьте кружочками. Печень, лук и морковь пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, 2 ст. л. сметаны, муку, соль, перец и хорошо перемешайте. Оставьте на пять минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте массу на сковороду с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до румяности. Печеньковые оладьи подавайте горячими со сметаной. Раньше мы писали, как приготовить вкусный вишневый пирог "как у Макдональдса". Также блоггерша рассказала, как приготовить самый вкусный творожный соус всего за одну минуту.