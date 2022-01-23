В ночь на 23 января в Черновицкой области солдат пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на molbuk.ua. По данным спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко, неизвестно, что стало причиной ранения. Солдат сам сообщил об инциденте, заявив, что нуждается в медицинской помощи. "Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован", — сказал спикер пограничного отряда. По словам Бровко, пострадавший в сознании. Медики информировали, что состояние здоровья солдата тяжелое. "Об этом инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов. По этому факту проводится служебное расследование. Из Киева немедленно также прибыли врачи из медицинского центра ведомства", — добавил Бровко. Напомним, в Одессе на улице Инглеге в служебном кабинете застрелился из табельного оружия офицер-пограничник. На месте происшествия сейчас работают комиссия и следователь.