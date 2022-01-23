О необходимости утреннего приема пищи идет речь постоянно. В чем же его польза и почему так важно начинать свой день с сытного, витаминного и полезного завтрака? Об этом рассказала известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram, а также дала примеры, чем лучше завтракать. Утренний завтрак полезен для похудения: с его помощью включаются все обменные процессы и активизируется метаболизм. Благодаря полноценному завтраку организм может нормально функционировать, не накапливая жир. Качественный полезный завтрак пробуждает организм и помогает ему зарядиться энергией на целый день. Вы забудете об усталости и сонливости. Сытный пп-завтрак снижает вероятность вечерних "зажоров". Самое равномерное распределение приемов пищи в течение дня помогает сохранить стройную фигуру.

Иллюстративное фото (pexels.com) Если вы будете регулярно завтракать, вы сможете обезопасить себя от гастрита и язв. Помните, что длительные перерывы в еде провоцируют серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта.И вот несколько вариантов вкусных полезных завтраков: Каша с фруктами/сухофруктами/орехами/медом Ленивая овсянка в банке Сырная запеканка или сырники Фруктовый салат с орехами и йогуртом Овсяноблин с разными начинками Яичница или омлет или ржаным хлебом Яйца вкрутую + кусочек нежирного сыра Цельнозерновые хлопья с молоком Ранее нутрициолог назвала продукт, который нужен зимой на каждом столе.