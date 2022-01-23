Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден упразднила свою свадьбу. Страна вводит новые ограничения, чтобы замедлить распространение штамма COVID – 19 "Омикрон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. "Моя свадьба не состоится", — сказала она журналистам, добавив, что сожалеет о тех, кто попал в подобный сценарий. При этом Ардерн не назвала дату своей свадьбы с давним партнером и ведущим рыболовного шоу Кларком Гейфордом. Она добавила: "Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии". Новая Зеландия введет правила ношения масок и ограничит сборы с воскресенья после того, как штамм "Омикрон" распространился с северных на южные острова. Границы Новой Зеландии были закрыты для иностранцев с марта 2020 года. Правительство отложило планы поэтапного открытия с середины января до конца февраля из-за опасений по поводу потенциальной вспышки "Омикрона", как в соседней Австралии. Люди, которые могут отправиться в Новую Зеландию в исключительных случаях, должны подать заявление на пребывание в государственных карантинных учреждениях. На прошлой неделе правительство прекратило выдачу новых разрешений на фоне резкого увеличения числа прибывающих с "Омикроном" людей. Около 94% населения Новой Зеландии в возрасте старше 12 лет полностью вакцинированы и около 56% получили ревакцинацию. Напомнив, в Новой Зеландии были введены одни из самых жестких строгих ограничений в мире. Страна оставалась закрытой практически для всех путешественников со всего мира почти два года.