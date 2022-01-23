В России пригрозили, что "не отнесутся с терпением", если Украина или западные страны "будут устраивать провокации на Донбассе против российских граждан". При этом утверждают, что Украина обвиняет РФ в намерении вторгнуться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова в эфире YouTube-канала "Изолента Live". "Все ясно было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан", — заявил дипломат. По его словам, Киев и западные страны "стараются прикрыть возможные провокации со стороны Украины", обвиняя Россию в намерении вторгнуться. "Как начальник Генерального штаба заявил, что Россия на все провокации может ответить и не позволит своих граждан оскорблять, а тем более убивать", – сказал Гаврилов. Напомним, за прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил из-за действий неприятеля нет.