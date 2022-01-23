Премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался по поводу жестких санкций против Российской Федерации. Считает, что страна является сложным партнером, но не врагом. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зодера во время интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung. По словам Зёдера, сегодня никто не желает начала войны в Европе, в то же время необходимо уважать территориальную целостность и независимость Украины. В частности, премьер убежден, что санкции против Российской Федерации малоэффективны, а также еще и вредят Германии. "С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Или закрытие газопровода "Северный поток-2" или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", — заявил Зёдер. Премьер отметил, что, несмотря на критику в сторону России — Западу, все же придется ответить, планирует ли НАТО присоединять Украину к своему составу. "Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять в повестке дня", — добавил Зёдер. По мнению политика, ответ НАТО на расширение поможет определить будущую стратегию защиты территориальной целостности Украины. Зедер заметил, что, хотя Россия и является сложным партнером, она, вроде бы, не враг Европы, в связи с чем необходимо сохранять связь с Москвой. "Ясно одно: Россия не является региональным государством. Россия есть и останется великим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой – даже если это всегда вызов", — добавил Зёдер. Напомним, РБК-Украина писала о том, что во время выступления в Индии глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым. Уже 22 января Шенбах ушел в отставку.