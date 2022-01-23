В Украине за субботу, 22 января, зафиксировано 15444 подтвержденных случаев COVID-19. Это меньше, чем накануне (22473 положительных тестов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным министерства, за сутки госпитализировали 2774 человек; летальных исходов – 86, выздоровели – 2 030 человек. Напомним, главный санврач игр Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале может заболеть около 1 миллиона украинцев. Кузин заявил, что в следующем месяце могут регистрировать за 59 тысяч случаев инфицирования-19 в день. А самые высокие показатели заболеваемости он прогнозирует на конец месяца – на 20-25 февраля.