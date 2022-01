В Париже проходит мужская Неделя моды, где Loewe представил новую коллекцию сезона осень-зима 2022/23. Для финального выхода моделей на шоу выбрали трек The Elders Fall украинского электронного музыканта Koloah (Дмитрий Авксентьев). Прозвучавшая на модном шоу песня вошла в последний альбом артиста Millenium Sun, вышедший в ноябре 2021 года. Новую мужскую коллекцию сезона осень-зима 2022/23 Loewe представили в особых декорациях – необычной инсталляции, сделанной из почти четырех тысяч индивидуально вырезанных лент в 30 цветах, развевающихся на алюминиевых флагштоках. Ленты подстраивались под движение моделей по песчаному подиуму, а также интересно взаимодействовали между собой. Трек The Elders Fall звучит ближе к концу видео (после 10 минут). В новом сезоне креативный директор марки Джонатан Андерсон дал абсолютную свободу фантазии. На моделях можно увидеть светящиеся рукава, анатомические принты, балаклавы с вырезами-сердцами и пальто с золотыми ягодицами. Также модников поразили резиновые сапоги с шипами, джинсовые ремни с пряжками Hello и Smile, лонгсливы с принтом в виде голого тела, усыпанного стразами, и топы, изменяющие форму тела. Особой изюминкой стали ботинки, повторяющие очертания сумки-бестселлера Flamenco.

Неделя моды в Париже: показ новой мужской коллекции Loewe сезона осень-зима 2022/23 (фото: Daniele Oberrauch/Gorunway. com)