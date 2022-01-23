У США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, о планах России по установлению дружественного правительства в Украине. Данные основаны на разведывательной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которая цитирует свой источник. "Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму длительную войну. Они включают в себя такие вещи, как установление дружественного правительства и использование своих шпионских агентств для разжигания разногласий", — сказал источник. Другой источник сообщил, что США "обладают такой же информацией". Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти. По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных взорвать Украину".