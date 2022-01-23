В Черновицкой области на границе с Румынией нашли мертвым 19-летнего военнослужащего. На теле солдата обнаружили следы огнестрельного ранения. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на molbuk.ua. Молодой пограничник без признаков жизни был найден в пятницу вечером, 21 января. По предварительным данным, ранение было несовместимо с жизнью. "На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, проинформированы представители правоохранительных органов. Также, на месте происшествия работала группа офицеров управления пограничного отряда", — рассказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко. По информации руководства пограничного подразделения, военнослужащий срочной службы характеризовался положительно. "О деталях данного инцидента будет поставлено в известность позже, после выяснения всех обстоятельств этого происшествия, исключительно с разрешения следственных органов", — отметил Бровко. Напомним, ночью на 23 января в Черновицкой области солдат пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.