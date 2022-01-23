На высокогорье Карпат наблюдается ухудшение погодных условий. Температура опустилась до 20 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. "По состоянию на 08:50, 23.01.2022 г. Пип Иван Черногорский облачно, (видимость до 20 м), ветер западный, порывы до 17 м/с., температура воздуха 19 градусов мороза", — говорится в сообщении. Поэтому рекомендуется воздержаться от выхода на высокогорье. В воскресенье, 23 января, по всей территории страны ожидаются снегопады, местами мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от –12 до +1 градуса.