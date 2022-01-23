Главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, как бороться с пандемией коронавируса. По его словам, ежегодная вакцинация может быть более эффективной, чем повторные прививки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News. Он надеется, что прививки не будут делать каждые 4-5 месяцев. Бурла рассчитывает, что будет вакцина, которую придется делать раз в году. По его мнению, такая схема вакцинации будет более удобной для людей. "Поэтому с точки зрения общественного здравоохранения это идеальная ситуация. Мы смотрим, сможем ли мы создать вакцину, которая защитит от Омикрона и не забудет другие варианты, и это может стать решением", — сказал главный исполнительный директор компании Pfizer. Он уточнил, что компания Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с Омикроном и начать ее массовое производство уже в марте. Напомним, правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине почти миллион доз вакцины Pfizer против COVID-19. Доставка производилась международным фондом ЮНИСЕФ.