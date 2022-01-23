Министерство иностранных дел РФ ответило на заявление МИДа Великобритании о том, что в планы Кремля входит привести к власти в Украине пророссийского политика. В Москве назвали это "чепухой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ. "Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", – говорится в сообщении. В Москве также призвали МИД Британии "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чепуху и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига". Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти. По словам министра иностранных дел Британии Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных взорвать Украину".