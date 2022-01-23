Яблоки – уникальный продукт, очень богатый своими питательными веществами, который во Всемирной организации здравоохранения поставили во главу угла среди самых полезных фруктов. Медики в один голос приходят к выводу, что каждый день нужно съедать как минимум по одному яблоку. Об этом рассказала врач из США доктор Люсия Гарсия, пишет Quora. Она утверждает, что яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов. Яблоки содержат: углеводы, белки, витамин А, витамин С, витамин В1, витамин В2, пищевые волокна, яблочную кислоту, винная кислота, каротин, флавоноиды и другие питательные вещества. Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другие. В чем питательность яблок, и почему их нужно часто употреблять Яблоко среднего размера весит около 180 г и содержит 95 калорий и 19 г сахара. Яблоки – низкокалорийные фрукты с низким содержанием сахара, и употребление одного яблока в день не приведет к набору веса. Содержание пищевых волокон в яблоках составляет около 1,85 %. Пищевые волокна являются седьмым по величине питательным веществом для человека и очень полезны для здоровья пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга. Являясь одним из основных полифенолов яблок, флавоноиды обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами. Яблочная кислота может творить чудеса Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина. "Одно яблоко в день может "не отпугнуть" врача, но употребление одного яблока в день может быть очень полезным для вашего здоровья", — резюмировала эксперт. Ранее врач рассказала также, что произойдет с вашим организмом, если каждый день за месяц съедать по несколько яблок. Также мы писали о четырех признаках серьезных проблем с почками, которые появляются несколько раз в день.