Ночь на 25 января, Татьянин день, будет в Украине морозной со снегопадами.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, ночь будет холодной во всех регионах, в среднем температура воздуха опустится до 7-13, на западе до 17 мороза. При этом днем на западе, а также на юге температура поднимется до -5 …0. В остальных регионах днем ожидается 3-8 мороза

Снег будет выпадать в ближайшую ночь преимущественно на юге и востоке. Днем атмосферный фронт подвинет облачный массив со снегом в западные области.

В Киеве вторник будет морозным: ночью -10-12 градусов, днем ​​-6-8 градусов. Гололедица. Снег вероятный, скорее, завтра вечером.

С четверга в Украину начнет заходить потепление.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.