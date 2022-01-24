Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг обвинение ДБР в сторону политика невыполнения возложенных на него судом обязательств. Речь идет об условиях меры пресечения по делу о поставках угля из ОРДЛО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката в Facebook. "ДБР не может не лгать. Паспорта Петра Порошенко сданы в ЦГУ ДМС в г. Киев и Киевской области мной лично сегодня утром (24 января, — ред.)", — заявил Головань, добавив скриншот соответствующего штампа. Напомним, Печерский районный суд Киева возложил на бывшего президента ряд обязательств, в том числе сдать на хранение в соответствующие органы свой загранпаспорт или другие документы, разрешающие выезд за пределы Украины. Как сообщалось, прокуратура просила для Порошенко арест с возможностью залога, поэтому уже обжаловала избранное бывшему президенту меру пресечения.