Идея "экономического паспорта украинца" – хорошая, но в нашей стране она не будет работать. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы – При жизни" Анатолия Бурмича на телеканале LIVE. "Это предложение власти вызывает много вопросов. Во-первых, как же дети, родившиеся раньше 2019 года? Если оказывать помощь молодым украинцам, то всем без исключения. Во-вторых, разве у нас есть лишние деньги, чтобы откладывать их в Фонд будущих поколений "У нас и без того экономический кризис. Нам не хватает газа, у нас рекордные тарифы и цены. Мы не можем обеспечить себе стабильное сегодня, не говоря уже о завтра", — подчеркнул нардеп. По мнению политика, для того чтобы "экономический паспорт украинца" работал, у нас должна быть устойчивая экономика, стабильная валюта и отсутствие коррупции. "При том уровне коррупции, который у нас есть, возникают справедливые опасения, чтобы деньги из Фонда будущих поколений внезапно куда-то не исчезли, как неизвестно куда ушли деньги из "ководного" фонда. То есть, ссылаясь на наш прошлый печальный опыт, можно с уверенностью сказать, что экономический паспорт – это просто очередной пиар и способ власти набить карманы", — резюмировал Анатолий Бурмич. Как сообщалось, ранее Бурмич заявлял, что ведущаяся в стране кадровая политика направлена против интересов Украины.