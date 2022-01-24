Газета Bild сообщает о том, что МИД Германии готовит план эвакуации своих сотрудников из Украины на случай обострения ситуации в регионе. В самом министерстве эту информацию не подтверждают.

«Мы наблюдаем очень внимательно, как развивается ситуация безопасности для персонала наших зарубежных представительств в Украине и находимся в этой связи в тесном обмене с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне», — цитирует представителя министерства «Интерфакс-Украина».

При этом «никаких мер по сокращению посольского персонала», по утверждению представителя министерства, не планируется.

Как сообщалось ранее, Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.

Накануне об эвакуации семей дипломатов ранее сообщил Государственный департамент США.