Блогер Владимир Петров сообщил 24 января, что умерла жена бывшего президента-беглеца Виктора Януковича — Людмила. Пресс-секретарь Янукович Юрий Кирасир заявил уже, что информация — фейк.

«Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить всё, что на неё свалилось», — пишет Петров в Telegram.

Известно, что Людмиле Янукович было 72 года. С 2014 года она жила в оккупированном Крыму.

Кирасир пишет, что сообщения о смерти Людмилы Янукович — «черный пиар».