В "Газпроме" заявили об истощении летних запасов газа в Европе. Якобы было использовано более 70% Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Согласно данным "Газпрома", европейские страны, якобы, уже отобрали более 70% закачанного в летний сезон газа. Заявили об "историческом минимуме".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26% (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше уровня прошлого года. Отобрано уже более 70% от объема газа, закачанного в летний сезон", — отмечает "Газпром".

Как утверждает российская газодобывающая монополия, по состоянию на сегодняшний день, отбор достиг 71,8%, то есть 34,3 млрд кубометров, что ниже минимальных показателей на 22 января. Напомним, РБК-Украина писала о том, что "Нефтегаз" намерен возобновить импорт газа. В то же время, РБК-Украина рассказывало и о том, что без необходимых объемов импорта дефицит газа в текущем отопительном сезоне может превысить 1 млрд кубометров.