Российская Федерация проводит очередные морские учения. 20 кораблей и судов Балтийского флота вышли в назначенные районы моря для отработки задач боевой подготовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости". "20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мер боевой подготовки", — говорится в сообщении. В рамках обучения в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, маленькие ракетные корабли и ракетные катера. Отмечается, что корабли, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задания по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминному обеспечению отрядов с выполнением практических боевых упражнений. Напомним, в январе-феврале военно-морской флот России планирует провести военные учения в трех морях и двух океанах. Отметим, 24 января в Средиземном море начались военные учения НАТО "Удар Нептуна-2022".