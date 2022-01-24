Лак для волос предназначен для укрепления и фиксации прически или укладки. Но оказывается, лаком для волос можно удалять пятна или крепить крючки. Как можно использовать лак для волос не по назначению и существенно облегчить себе жизнь, рассказали в Ukr.media. Удаляем пятна Сладости, а особенно – шоколадное мороженое, оставляют очень стойкие пятна. Вывести их потом бывает невероятно тяжело. Но вы спасете свою одежду, если у вас под руками есть лак для волос. Покройте пятно обильно лаком, а затем поместите вещь в стиральную машину. Избегаем окрашивания Иногда темная или разноцветная обувь плотно окрашивает наши носки или колготы в разные цвета. Но выход есть! Окропить лаком для волос обуви внутри перед тем, как надеть их на ноги. Прикрепить крючок В последнее время крючки на присосках стали очень популярны. Они удобны и для них не нужно делать дырки в стенах. Но присоски обладают свойством отваливаться и это сильно раздражает. Нанесите тонким слоем на присоску лак для волос и плотно прижмите ее к стене на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы крючок долго и плотно держался. Попасть нитью в игольное ушко Не тратьте драгоценное время, чтобы попасть нитью в игольное ушко. На кончик нити распылите лак для волос, и она свободно попадет в проушину без всяких усилий. Фиксируем макияж Вам нужно, чтобы макияж не поплыл на ответственном закате или летом, при высокой температуре воздуха? Профессионалы утверждают, что лак для волос – чудо-способ для вашего макияжа. Просто распылите его на лицо после нанесения макияжа. Но! Обязательно закройте глаза, не используйте этот метод очень часто и вечером обязательно смойте все со своего лица. А кожу смажьте увлажняющим кремом. Ускоряем сушку лака для ногтей Вы очень торопитесь, а лак на ногтях никак не подсыхает? Распылите на ногте лак для волос – это существенно сократит время высыхания. Напомним, ранее мы писали о том, почему наши бабушки регулярно насыпали соль в унитаз. А также рассказывали о том, какие лайфхаки помогут вам быстро освободить место в шкафу.