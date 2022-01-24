Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на постоянное наращивание Россией и Беларусью военных на границе с Европой должно отреагировать НАТО. На восточном флаге Североатлантического союза необходимо увеличить присутствие союзных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рынкевичса в Twitter. "Мы приближаемся к моменту, когда постоянное наращивание российских и белорусских вооруженных сил в Европе необходимо решать с помощью соответствующих контрмер НАТО", — написал министр. Глава МИД подчеркнул, что пришло время увеличить присутствие союзных войск на восточном фланге НАТО. По его словам, это необходимо как в качестве меры защиты, так и сдерживания. Напомним, ранее Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС и НАТО активнее готовиться к возможному вторжению России в Украину.