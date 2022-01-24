Татьянин день ежегодно отмечается 25 января. В этот праздник есть несколько значений и самое важное – поминовение мученицы Татианы Римской. Что это за праздник, существующие традиции и запреты в этот день – читайте в материале ниже. Мученицу Татиану Римскую казнили 25 января за то, что она отказалась исповедовать язычество. Эта святая жила в Риме во II-III веке, в период жесточайших гонений христиан. Татиана была дочерью римского консула и преданного христианина. Девушка в 18 лет получила чин диакониссы и посвятила себя служению Богу. Она была служительницей церкви, помогала больным и немощным. Правитель Рима Александр Север узнал верную христианку и сначала пытался переманить ее в другую веру и отказаться от христианства. Но девушка на увещевание не поддалась и была сначала отдана пыткам, а затем казнена. Пока ее пытали в лагере язычников, в Рим пришло землетрясение, а сама Татиана получила исцеление своих ран. Львы подходили к девушке и лизали ей ноги, а вот язычников пытались растерзать. Татиану отнесли к лику святых и с тех пор ежегодно отмечают день ее памяти. Также в этот день поздравляют всех женщин, имеющих имя Татьяна. А в некоторых странах этот день считается праздником всех студентов. В этот день в 1755 году русская императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета. С тех пор праздник Татиана считается еще и покровительницей всех студентов. Следует отметить, что в Украине День студента празднуют осенью – 17 ноября. Традиции на Татьянин день В этот день в церквях проводят службы в память о мученице. Хозяйки пекут хлеб и печенье в форме солнца – эта традиция пришла с давних времен. Хлеб нужно было отламывать кусками, и каждый член семьи должен его съесть. Считалось, что подобный хлеб наполняет теплом, силой и здоровьем. Женщины в этот день занимаются уборкой, стиркой и рукоделием. Особая традиция – стирка ковров и дорожек в проруби – раньше это были своеобразные смотрины для молодых незамужних девушек. На Татьянин день девушки мастерили метелку из тряпок и перьев. Потом эту метелку незаметно оставляли на кухне у любимого – считалось, что он точно позовет замуж. Запрета на Татьянин день Нельзя прибегать к печали и унынию, в этот день нужно веселиться и заниматься домашними делами. У дома должен быть порядок, и никто не должен уклоняться от работы. Нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит Нельзя конфликтовать и скупиться Девушкам нельзя лениться или валяться в постели, ходить в старой или грязной одежде – это обещало неудачи в личной жизни. Напомним, ранее мы рассказывали, когда в 2022 году будет Масленица. А также мы писали о том, что появился календарь церковных праздников на февраль.