СБУ провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта «Антонов» в Киевской области. По легенде, спецназ обезвредил «террористов», которые захватили самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Тренировку проводили в условиях максимально приближенных к реальным. В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По легенде учений, условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их «сообщники» захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения «потерпевших». После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. В ходе ее реализации правоохранители обезвредили «злоумышленников» и «освободили» заложников. Целью проведения тренировок стало усовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.





https://www.youtube.com/watch?v=muPgY1ntoj4&t=50s

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