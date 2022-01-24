Украина не изменяет традициям: что ни день — то митинг. Вот и 21 января к Верховной Раде вышли люди, чтобы выразить очередной протест. «Мы не должны содержать мигрантов!», «Защитим церкви, спасём народ!», «Украина — не передержка для мигрантов!» — такие лозунги были на плакатах у митингующих.

«Нам не нравится, что власти наши готовы отдать нашу землю мигрантам. Центры строят для них, деньги выделяют, а мы в бедности живём!» — заявили организаторы митинга.

Погода всеми силами старалась сорвать акцию: мороз, ветер, мокрый снег. Но люди стояли, чтобы народные депутаты и прочие представители власти, сидящие в тёплых кабинетах, всё же обратили внимание на простых граждан. В телеграм-каналах распространяют информацию о грядущем нашествии беженцев из тёплых стран в Украину: якобы власти заключили тайное соглашение с Европой и взамен на поставки вооружения или же финансирование разместят у себя некоторое количество мигрантов — тысяч двадцать, а некоторые источники пишут, что и все сорок.

МЕНЯЕМ МИГРАНТОВ НА РАКЕТЫ…

Верится в это легко, ведь Россия действительно стягивает войска к нашим границам, и украинской армии крайне необходимо хорошее вооружение. К сожалению, восстановление наших вооруженных сил идёт слишком медленными темпами: оборонная промышленность в руинах, денег на импорт хороших образцов нет, а те, что всё-таки удаётся выделить, съедает коррупция на всех уровнях. Вот и получается, что враг на пороге, а наши солдаты храбры, но почти безоружны.

Наш посол в Германии Андрей Мельник неоднократно заявлял о желании Украины получить немецкие корабли и системы ПВО. Публично он снова получил отказ, но вполне вероятно, что Германия — страна, больше всего страдающая от нашествия «гостей» из стран Ближнего Востока — вполне могла выставить такое условие: мол, мы вам — корабли, а вы забираете себе орды беженцев, штурмующие немецкие границы. Как думаете, могут на Банковой согласиться на такую сделку? Вполне.

Предложение создать в Украине «фильтрационный лагерь» для беженцев, желающих перебраться в Евросоюз, озвучивали в СМИ в конце 2021 года представители главных политических сил ФРГ — пресс-секретарь фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге по вопросам внешней политики Нильс Шмид и генеральный секретарь ХДС Пауль Зиемяк.

В эфире телеканала «Украина 24» нардеп Вадим Рабинович тогда заявлял, что Украина по-тихому согласилась на предложение немецких коллег. «За миллион двести, которые поставят европейцы, к нам завезут несметное количество афганцев, сирийцев — те, кто хотят бежать, их будут завозить сюда. На это не согласилась ни одна страна в мире, кроме Украины, которая вот так вот встала и говорит: чего изволите?».

В свою очередь упомянутый посол Мельник заверил своих украинских подписчиков в соцсетях, что Киев ответил однозначным отказом на предложение «превратить Украину в отстойник для мигрантов», однако при этом дипломат сразу же озвучил цену: «Единственное предложение из Брюсселя и Берлина, которое мы примем, это членство в Евросоюзе. Тогда и поговорим о солидарности».

Вот только ситуация на международной арене становится всё более напряжённой, а наша страна, увы, не в том положении, чтобы ставить условия: с протянутой рукой перед руководством ЕС и США стоит именно Зеленский, а не наоборот. И не исключено, что немцам удалось «сбить цену» на солидарность, установленную ранее послом, и всё же «продать» Украине беженцев взамен на поставки вооружения.

Некоторые народные депутаты, например, Виктория Гриб, давно предлагают «взять с Европы деньгами» за помощь в решении проблемы мигрантов. Турция, к примеру, получила серьёзное финансирование за аналогичные услуги — шесть миллиардов евро. Почему точно так же не может Украина?

Сейчас в стране функционирует три пункта временного содержания беженцев — в Одессе, Мукачево и Яготине. Открытие последнего вызвало немало протестов и народного сопротивления у местных жителей, соседствовать с мигрантами, не понимающими нашего языка и культуры, населению Яготина не хотелось, однако власть их не услышала, и центр всё-таки появился. Мест в этих центрах не много, ни 20, ни 40 тысяч беженцев там разместить не получится. В МВД уже предлагали переоборудовать под аналогичные центры тюрьмы, выведенные из эксплуатации. Даже подсчитали необходимую сумму на ремонт — около 100 миллионов гривен.

Вот это-то и возмущает митингующих, которые вышли к Верховной Раде: неужели нельзя найти другое применение этим деньгам? Почему беженцы из Сирии или Ливии должны жить на налоги простых украинцев?

…А ПОТОМ СТРАДАЕМ

Да если бы они просто жили, интегрировались бы в общество и принимали бы наши обычаи. Опыт Европы показывает, что мигранты предпочитают совершенно другой путь: селиться закрытыми общинами, требовать всё больше прав, не обращать внимания на местные законы и культуру.

Так, в федеральной земле Нижняя Саксония (Германия) почти каждое восьмое насильственное преступление совершают беженцы. В целом по ФРГ более половины преступлений на сексуальной почве совершают именно мигранты. А шведские исследования гласят, что мигранты причастны к 90% преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Большинство беженцев — сторонники ислама, причём довольно радикальных его форм, что выливается в нетерпимость к представителям других религий и их культовым сооружениям.

В 2020 году во Франции 39-летнего беженца из Руанды задержали по подозрению в поджоге готического собора XV века. У мигранта заканчивался временный вид на жительство и, вероятно, он решил напоследок сказать Европе «спасибо». Правда, после беседы французские полицейские отпустили его. Ведь задерживать мигрантов как-то не принято, чтобы избежать обвинений в дискриминации.

Неудивительно, что двое беженцев-нелегалов в 2021 году, осквернив православный храм в Греции, без стеснения засняли всё на видео и опубликовали в ТикТок. Они зашли в церковь, включили громкую музыку, станцевали и сломали кивот чудотворной иконы.

В марте 2019 года в Германии исламисты разграбили или подожгли четыре различные христианские церкви. Как пишут местные СМИ, вандалы сломали кресты, сожгли Библии, разбили алтари и опрокинули купели, а двери исписали лозунгами «Аллаху Акбар». И это — малая капля в океане подобных преступлений.

Похоже, что пока ещё православную Украину ждёт нечто подобное. К нам уже успели просочиться представители радикальных исламских организаций, давно терроризирующих Европу.

Так, недавно несколько киевских храмов осквернили вандалы: нарисовали на стенах и заборах символы, похожие на эмблему «Братьев-мусульман» — общества радикальных исламистов, которые хотят создать государство, живущее по законам шариата, и очень не любят христиан. Кстати, в Украине их деятельность совершенно легальна, в отличие от ряда восточных стран. Местным неофициальным филиалом «Братьев» СМИ называют организацию «Альраид». Её руководитель Сейран Арифов, приехавший в Киев из оккупированного Крыма, активно лоббирует интересы беженцев, а в 2020 году вошёл в состав Координационного совета по вопросам защиты прав мигрантов.

Позднее в одном из осквернённых храмов — главном греко-католическом соборе страны — неизвестные сорвали крещенскую службу. В телеграм-каналах опубликовали видео, где верующие, подгоняемые священнослужителем, в панике покидают храм: кто-то запустил прямо во время богослужения аудиозапись с исламскими лозунгами, а в конце и вовсе зазвучала автоматная очередь. К счастью, источником звука оказалась брошенная в помещении портативная колонка. Хулигана, который её оставил, не поймали.

Накануне с купола Софийского собора в центре Киева упал огромный крест. Кто-то винит исключительно ветер, а кто-то видит в этом недоброе предзнаменование. Неужели страну всё-таки отдадут на растерзание исламским радикалам в обмен на поставки вооружения или очередной транш финансовой помощи из Европы?