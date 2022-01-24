С 24 января украинцы могут потратить так называемую тысячу за вакцинацию на лекарства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook:

«Приобрести лекарственные средства можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него».

Единственное условие, ее могут использовать вакцинированные люди в возрасте от 60 лет. Возраст человека будут проверяться банками в момент проведения платежа. Когда именно человек оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

24 января Ивано-Франковская область перешла в «красную» зону карантина. Напомним, в Украине 23 января зафиксировано 12 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1826 детей и 224 медработника.

Кабинет министров планирует намерен сократить срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.