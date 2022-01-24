Снижен гемоглобин, слабость, апатия, сухие вялые волосы. Знакомое состояние? Выделяют анемию (когда симптомы явные и гемоглобин уже существенно снижен) и железодефицитное состояние (латентный железодефицит, который можно увидеть, сдав анализ на ферритин, сывороточное железо, трансферрин). Часто эти два состояния объединяют, но все-таки отличия есть. В чем разница? Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instаgram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

От анемии часто страдают женщины (фото: pexels.com) В случае анемии нужна 100%-ная терапия, а во втором случае врач скажет – ешьте больше говядины, гранатов и подумает, лечить вас или нет. Но моя позиция – лечить в любом случае! Железодефицитное состояние может пока не давать ярких симптомов, но рано или поздно они все равно проявятся. И тогда вы точно начнете кричать: "Караул, спасайте-помогите!". Процент людей со скрытой анемией от 19 до 30% среди всех жителей страны – и действительно чувствуют себя не очень хорошо. Особенно это касается молодых женщин, ведь во время месячных мы теряем много железа. Проявления железодефицита слабость головокружения (особенно – если поднимаетесь по лестнице, нужно постоянно держаться за перила) быстрая утомляемость снижение концентрации внимания одышка сердцебиение головная боль шум в ушах низкая толерантность к физической нагрузке бледность кожных покровов менструального цикла раздражительность Одним словом – человек-зомби, о котором жизнерадостность и здоровье может идти речь, здесь дойти бы до кровати и прилечь.

Не хватает сил? Это признак анемии (фото: pexels.com) Почему возникает железодефицит в 80 % случаев – недостаточное поступление и плохое усвоение в желудочно-кишечном тракте. 20% – разные кровопотери. Часто врачи назначают препараты железа, не вдаваясь в нюансы. А они есть, пока вы не вылечите желудочно-кишечный тракт, принятое железо будет проходить транзитом. Раньше нутрициолог рассказала, как не подхватить вирус зимой, простые советы.