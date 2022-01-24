В университете Гейдельберга в Германии произошла стрельба. В результате инцидента есть раненые и погибший.

Подробности сообщает heidelberg24.de.

По информации издания, молодой человек открыл огонь из длинноствольного оружия прямо в лекционном зале и ранил несколько человек. В настоящее время территорию оцепила полиция, в операции задействован спецназ и вертолет.

По уточненным данным, нападавший действовал в одиночку. Известно, что он погиб. СМИ пишут, что после нескольких выстрелов парень направил оружие на себя и нажал на курок.

На Центральном рынке в Харькове произошла стрельба, пострадали двое мужчин.

В городе Вишневое Киевской области силовики задержали вооруженного преступника, который открыл стрельбу по людям, а затем закрылся в квартире.

В Днепре в ходе спецоперации стражи порядка задержали преступную банду. Злоумышленники совершали вооруженные нападения, кражи и лишали свободы жертв с целью требования несуществующих долгов.