С четверга, 27 января, в Украину придет потепление. Температура воздуха снова повысится до оттепели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на должность синоптика Натальи Диденко в Facebook. "Больше всего продержатся морозные восточные области Украины, однако на выходных и там станет теплее", — отметила Диденко. Она добавила, что в западных областях потеплеет уже завтра, 25 января. Там днем синоптик прогнозирует 0…-5 градусов. Однако сегодня ночью в регионе еще предстоят сильные морозы — столбики термометров опустятся до -12…-17 градусов. Также мороз будет ночью в большинстве областей. Напомним, в Украине синоптики прогнозируют очередное похолодание. Ожидается, что ночью морозы ударят до -18.