Президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание состоится сегодня в 17:00.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

Заседание пройдет на фоне обострения ситуации на границах Украины и угрозы вторжения России. Один из собеседников уточнил, что на заседании поднимут среди прочего вопросы угрозы эскалации со стороны РФ и кибербезопасности.

Отметим, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения РФ на Украину — 20 февраля. Как известно, 20 февраля закончатся Зимние Олимпийские игры в Пекине. Накануне в СМИ были сообщения, что генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин мог просить Владимира Путина не вторгаться в Украину во время Олимпийских игр. Дело в том, что предыдущие Игры в Пекине (в 2008 году) совпали с датой вторжения РФ в Грузию.

Литва на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной передаст нашей армии американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Союзники по НАТО переводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители на свои позиции в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины.