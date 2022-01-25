В случае вторжения России правительство Чехии может отправить своих военных в Украину, они будут помогать Вооруженным силам Украины.

Такое заявление сделала министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Nezávislý Deník, пишет «24 канал».

«Если Чехию попросят прислать чешских солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине», — отметила министр.

Какое количество чешских военных могут отправить на помощь ВСУ неизвестно.

Чернохова отметила, что у Чехии, как и у Украины, есть опыт российского гнета, поэтому не оставит Украину наедине с российской агрессией:

«Украина – наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советским владычеством. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу».

Министр обороны отметила, что в случае полномасштабного нападения России Чехия может принять беженцев из Украины: «Если нужно будет выслать женщин и детей в безопасное место – Чехия должна помочь здесь».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований считать, что завтра будет вторжение России нет с точки зрения военных. Впрочем, такая угроза есть.

Россия отправила 20 боевых кораблей в Балтийское море для «плановых мероприятиях боевой подготовки».

Как сообщалось ранее, союзники по НАТО переводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители на свои позиции в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Дания отправила в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства. Испания направила корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и изучает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция готова отправить в Румынию контингент войск под командованием Альянса. Два истребителя F-35 в Болгарию направят также Нидерланды, корабль нидерландских ВМС и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.