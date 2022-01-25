В чилийском Копьяно прошел вечер бокса. В главном событии вечера состоялся фантастический нокаут. Подробнее читайте – в материале РБК-Украина. Местный боксер Эдуардо Суллетта (5-0, 4 KO) встречался с аргентинцем Хосе Игнасио Бальседо (7-4). Это был восьмираундовый поединок в полусредней весовой категории. В седьмом раунде Сулета нанес мощный удар с левой, который отправил Бальседо в нокаут. Вы не можете использовать HTML5 видео. Интересно, что прозвище Бальседо "Нокаут". Но на этот раз в нокауте оказался сам аргентинец, который долго не мог прийти в себя и подняться, чтобы поздравить соперника. Напомним, что Александр Усик вместо реванша против Энтони Джошуа может провести бой против Тайсона Фьюри.