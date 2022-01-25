Скандальная киевская блоггерша с ником ttiisshhiinnaa с друзьями в авто сбили человека на дороге, а само ДТП сняли на видео и выложили кадры в сеть. Ролик вызвал массу возмущения, и девушка заверила, что пострадавшему заплатили за поврежденную деталь на транспорте, но оказалось, что это неправда. Да, компания вообще не возвращалась к сбитому мужчине и не обсуждала инцидент, передает "Киев Оперативный" в своем Facebook. Наезд произошел вечером, когда 20-летняя Маша Семенова (так зовут блоггершу) с другими молодыми людьми ехала на Porsche по улице Борщаговская перед Индустриальным мостом. Компания пила в салоне под громкую музыку, транслируя видео в InstaStories. В какой-то момент водитель стал перестраиваться вправо, чтобы обогнать впереди машину. И тут Porshe сбило человека, который на моноколесе двигался по обочине. После столкновения он упал на асфальт, а сами "герои" видео продолжили движение, после чего съемка была прекращена.

Видео: блоггерша ttiisshhiinnaa с компанией в авто сбили человека на моноколесе в Киеве Позже блоггерша дала "объяснение" в ответ на гневную реакцию в сети, которую потерпевшему на месте аварии заплатили за сломанную подставку на моноколесе, и что якобы мужчина не имеет к компании претензий.

Блогерша после ДТП выдала "отмазку" (фото: скрин instagram.com/ttiisshhiinnaa) Однако через некоторое время всплыла совсем другая информация. Так, в сети пишут со ссылкой на участников сообщества людей, которые ездят на моноколесе, что компания на Porsche не предоставила пострадавшему никакой домедицинской помощи, никто ничего ему не компенсировал, и вообще виновники аварии с места ДТП скрылись. "Оказывается, эти алко-нарко проходимцы еще и наврали всем…?" – говорится в публикации.

История блоггера о компенсации пострадавшему после ДТП оказалась фейком (фото: скрин facebook.com/operativeukr) Как сообщалось, перед этим скандальная блоггерша разнесла съемную квартиру и пыталась раздеться перед "копами". Также выяснилось, что раньше девушку "копы" спасли от суицида.