С 27 января Ровненская область переходит в «красную» зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

В настоящее время в «красной» зону уже находится Ивано-Франковская область. Также в зоне риска – Черновицкая, Львовская, Тернопольская и Винницкая области.

Как отмечают эксперты Киевской школы экономики, за последнюю неделю в Украине уровень заболеваемости COVID-19 увеличился на 101%, госпитализаций — на 38%, в то же время количество летальных исходов уменьшилось на 11%.

Напомним, в «красной» зоне запрещена:

работа заведений общественного питания;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

Ограничения не распространяются в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей учреждений или мероприятий полностью вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тестирование на антиген или же сертификат о выздоровлении.

24 января в Украине зафиксировано 19 118 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2 809 детей и 594 медработника.

Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 — «Омикрон». В связи с этим Министерство здравоохранения Украины выделило симптомы, которые наиболее часто встречаются у больных этим штаммом.