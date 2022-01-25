Гуманитарной помощи в Украине нуждаются около 2,9 млн человек. В основном это люди, пострадавшие в результате событий на востоке Украины и проживающие на территориях, неподконтрольных правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Организации Объединенных Наций. "В этом году в международной гуманитарной помощи нуждаются примерно 2,9 млн жителей Украины, в основном пострадавших от конфликта на Востоке и проживающих на территориях, неподконтрольных правительству", — говорится в сообщении. В частности, в конце прошлого года ООН разработала План гуманитарного реагирования на 2022 год по Украине. Он предусматривает оказание помощи 1,8 миллионам человек. Для реализации этого плана нужно 190 миллионов долларов. "Гуманитарное сообщество в Украине стремится поддерживать народ Украины и решать существующие и потенциальные потребности, проявляя беспристрастность, независимость и нейтральность", — говорится в заявлении, с которым на брифинге в Нью-Йорке выступил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик. ООН уже в седьмой раз представляет План помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины. В новом плане предусмотрена деятельность по оказанию помощи в сфере образования, снабжению населения продуктами питания, обеспечение их социальной помощью, услугами в сфере санитарии и жильем. Напомним, народные депутаты на пленарном заседании 25 января рассмотрели обращение Верховной Рады Украины к организации Объединенных Наций, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущение реализации европейских и евроатлантических устремлений Украины.