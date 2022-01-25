Вспышка коронавируса поразила австралийский корабль помощи, направлявшийся в свободную от вируса Тонга, где произошло извержение вулкана. На судне зафиксировано более 20 случаев COVID. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. 25 января австралийские власти сообщили, что 23 случая COVID были обнаружены среди моряков на борту австралийского военного корабля HMAS Adelaide. Он должен был прибыть в Тонгу в среду, 26 января, для доставки гуманитарной помощи. На борту находятся более 600 членов экипажа, все они полностью вакцинированы. "Министерство обороны подтвердило, что положительные случаи и тесные контакты были изолированы в соответствии с протоколами безопасности COVID", — говорится в сообщении. Известно, что на борту корабля есть медицинское оборудование и госпиталь на 40 коек. А зарегистрированные положительные случаи легкие или бессимптомные. Отмечают, что корабль продолжит свой путь в Тонгу и прибудет к ее побережью ранним утром в среду. HMAS Adelaide выполнит свою миссию по оказанию помощи, имея на борту гуманитарные и медицинские грузы, инженерное оборудование и вертолеты. Министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что правительство работает с Тонгой, чтобы обеспечить отсутствие угрозы тихоокеанской нации. "Им отчаянно нужна помощь, но они не хотят рисковать через COVID. Мы проработаем все это так быстро, как только сможем. Мы не собираемся подвергать риску населения Тонги", — заявил министр. Напомним, по данным NASA, извержение подводного вулкана недалеко от Королевства Тонга на юге Тихого океана было в сотни раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Ударные волны от извержения обогнули планету дважды.