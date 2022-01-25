Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия и Соединенные Штаты введут переговоры о возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Отвечая на вопрос о платежной системе Swift и о том, будет ли Великобритания вводить запрет для России, Джонсон заявил: "нет сомнений, что это было бы очень мощное оружие". "Боюсь, что оно может быть действительно развернуто только при содействии Соединенных Штатов. Мы ведем переговоры по этому поводу", — заявил он. Напомним, посол Украины в Германии призвал отключить РФ от SWIFT. Ранее сообщалось, что США анализируют возможность отключения России от SWIFT.