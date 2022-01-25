Неприятный запах в автомобиле – проблема многих водителей. Поездка в несколько часов может быстро обернуться тошнотой, головными болями и общим ухудшением самочувствия, и причиной тому станет именно аромат в салоне. Почему в машине появляется неприятный запах и как можно его устранить – читайте в материале ниже. Скрыть неприятный запах в салоне автомобиля водители пытаются с помощью специальных ароматизаторов. Но, к сожалению, они чаще всего проблему решить не могут. Хвойные запахи объединяются с запахом бензина и от этого люди в автомобиле начинают просто задыхаться. Поэтому эксперты рекомендуют найти источник неприятного запаха, а потом уже решать, что же делать с ним дальше. Если узнать самостоятельно не получается, то стоит обратиться к специалистам на автосервисе. Посторонний запах может говорить о какой-то поломке и ваш автомобиль стал опасным. Запах бензина Такой аромат в машине самый опасный и чаще всего он указывает на утечку горючего, проблему с бензиновым шлангом или баком. Выключите двигатель и посмотрите, нет ли следов бензина на асфальте. Если есть – немедленно отвезите машину на диагностику, желательно на эвакуаторе. Запах тухлых яиц Это запах сероводорода. Он может говорить о том, что каталитический нейтрализатор не перерабатывает сероводород в диоксид серы в выхлопе. Также это может говорить о том, что забился топливный фильтр, о проблемах в топливной системе. И еще – много других причин. Если такой запах появляется регулярно, нужно немедленно провести диагностику автомобиля. Запах сладкого сиропа Сладкий запах в автомобиле обычно появляется из-за протекания бачка с антифризом (жидкой, охлаждающей двигатель). Посмотрите, нет ли лужи или пятна жидкости под машиной. Запах антифриза очень быстро проникает в салон автомобиля, а подчас на полу можно обнаружить пятна масляной жидкости розового или зеленого цвета. Запах гору Причин такого неприятного запаха может быть много: в систему выхлопа попала вода из лужи, резкое торможение. Если запах появляется часто или становится постоянным – отправляйтесь на СТО. Запах жженой резины Проблема может быть в тормозных дисках или неисправности колодок. Их можно проверить легко – прикоснитесь рукой. Если обжигают – значит неисправны. Если запах появился после ошибки при переключении передач, проблема может быть в сцеплении. Неисправность следует найти и устранить с помощью специалистов. Запах плесени Обычно такой запах появляется из-за неисправности кондиционера. Может быть, там необходимо поменять фильтр. Если вы включили кондиционер после перерыва и появился неприятный аромат – обратитесь к специалистам. Запах несвежих носков Такой запах возникает от скопления воды. Зимой – из-за снега, мокрых ковриков, грязной обуви, а летом – изношенных резиновых уплотнителей окон и дверей и из-за этого влага попадает в салон. Чаще всего причиной этого запаха именно проблема с ковриками. Зимой они сырые почти постоянно, а при включении обогрева начинают воняться. Коврики можно почистить и постирать, но лучше – заменить новыми. Также влага скапливается под обивкой сидений, под ковролином на полу. Старайтесь почаще просушивать автомобиль, чистить коврики, ворс на покрытии салона. Запах сигарет Причина – в вашей машине много и часто курят. Избавиться от этого запаха самостоятельно невозможно. Запах табака плотно въедается в пластик и ткани в салоне и без химчистки не обойтись. Запах тухлятины Проверьте все уголки в вашем салоне, потому что такой запах появляется от забытой пищи. Также такой запах может дать любой напиток с молоком, разлившимся в салоне. Если капли молока попали в труднодоступные места, под обшивку салона – то вонь будет жуткая и исправить это будет невероятно сложно. Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи нужно делать обязательно ежегодно. А также рассказывали о том, что делать водителям, если они застряли на дороге в гололедицу и метель.