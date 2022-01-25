В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды до конца недели.

Уже с 26 января немного потеплеет, но осадков будет много.

26 января: во всех областях ожидаются снегопады, в среднем температура воздуха будет варьироваться в пределах 7 мороза — 1 градуса тепла. Холоднее всего будет на востоке, теплее — на западе.

27 января в Сумской и Днепропетровской областях солнце, возможно, выйдет из-за туч. Температура останется такой же.

28 января повсеместно ожидаются осадки, на юге к снегу добавится еще и дождь. Температура воздуха немного повысится: от минимальных (на востоке) 4 мороза до максимальных (на юге) 4 тепла.

29 января на юге и в Запорожской области осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет колебаться в пределах 2 мороза — 2 тепла.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.