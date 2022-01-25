Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований считать, что завтра будет вторжение России нет с точки зрения военных. Впрочем, такая угроза есть.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра в Раде.

По его словам, сегодня ударной группировки, которая могла бы совершить вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали.

«Оснований считать, что завтра будет вторжение не существует с точки зрения военных. Это не значит, что они не захотят, не будут развиваться, угроза есть», — заявил он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после заседания СНБО назвал физически невозможным вторжение России в Украину. По его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований для полномасштабного российского наступления.

Резников также призвал украинцев не собирать «тревожные чемоданчики», ВСУ готовы дать отпор: «Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь ни одного «тревожного чемодана».