25 января жители Украины отмечают День святой Татьяны, или, как еще его называют — Татьянин день. Всех девушек с таким праздником традиционно поздравляют с днем рождения. Также в этот день отмечают День студентов , покровительницей которых считается святая Татьяна.
НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить Татьян с именинами.
Святая Татиана родилась в Риме около 200 года в семье знатных римлян-христиан.
Когда начались гонения на христиан, язычники схватили и девушку. Ее жестоко пытали огнем, пытались утопить, загоняли в клетку ко льву. По преданию, ее раны исчезали каждое утро, огонь не оставлял ожогов на теле Татианы, а лев мирно лизал ее ноги.
Татиане был вынесен смертный приговор — усекновение мечом. Ее убили 25 января. День смерти девушки и стал Татьяниным днем.
Мощи святой мученицы Татианы хранятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.
В этот день все женщины с именем Татьяна отмечают день ангела.
На праздник традиционно украинцы пекли хлеб круглой формы — символ солнца. От хлеба каждый член семьи должен был отломить кусочек.
25 января незамужние девушки мастерили метелки из лоскутков ткани и перьев. Верили, что если такую поделку установить в углу в доме любимого, то он позовет замуж, и брак будет крепким, долгим и счастливым.
Зимний день, морозный, снежный,
Деревья инеем горят.
Встречаем в конце января.
Сегодня мы тебя желаем
Счастья, мира и тепла,
Пусть Господь оберегает.
От любого в мире зла.
Пусть все будет без изъяна
Пусть никто не льются слезы зря.
Ведь ты, чудесная Татьяна,
Королева января.
***
Искренне поздравляю Татьяну
С этим радостным и добрым днем.
И имеется у тебя ни горя, ни изъяна.
Таких нигде уж не найдете.
В День Татьяны солнце ярче светит
И мысли благородные и чисты.
Татьяна, ты должна сегодня встретить
Свою любовь, надежды и мечты.
***
В Татьянин день тебе я желаю
Любви, радости, добра,
Пусть судьба характера займет.
Чтобы всегда успешная была,
Свою любовь оберегать,
Никогда печали не знать.
***
В Татьянин день тебе желаю,
Добра, безмерной красоты,
И от души сегодня я поздравляю,
Сделаю, что скажешь, только попроси.
Пусть пожалуйста, и любовь, и вдохновение,
Уверен в судьбу войдут
Тебе желаю всего везения,
Пусть сомнения прочь все уйдут
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