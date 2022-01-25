25 января жители Украины отмечают День святой Татьяны, или, как еще его называют — Татьянин день. Всех девушек с таким праздником традиционно поздравляют с днем рождения. Также в этот день отмечают День студентов , покровительницей которых считается святая Татьяна.

НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает поздравить Татьян с именинами.

Святая Татиана родилась в Риме около 200 года в семье знатных римлян-христиан.

Когда начались гонения на христиан, язычники схватили и девушку. Ее жестоко пытали огнем, пытались утопить, загоняли в клетку ко льву. По преданию, ее раны исчезали каждое утро, огонь не оставлял ожогов на теле Татианы, а лев мирно лизал ее ноги.

Татиане был вынесен смертный приговор — усекновение мечом. Ее убили 25 января. День смерти девушки и стал Татьяниным днем.

Мощи святой мученицы Татианы хранятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

В этот день все женщины с именем Татьяна отмечают день ангела.

На праздник традиционно украинцы пекли хлеб круглой формы — символ солнца. От хлеба каждый член семьи должен был отломить кусочек.

25 января незамужние девушки мастерили метелки из лоскутков ткани и перьев. Верили, что если такую поделку установить в углу в доме любимого, то он позовет замуж, и брак будет крепким, долгим и счастливым.

Зимний день, морозный, снежный,

Деревья инеем горят.

День Татьяны нашей нежной —

Встречаем в конце января.

Сегодня мы тебя желаем

Счастья, мира и тепла,

Пусть Господь оберегает.

От любого в мире зла.

Пусть все будет без изъяна

Пусть никто не льются слезы зря.

Ведь ты, чудесная Татьяна,

Королева января.

***

Искренне поздравляю Татьяну

С этим радостным и добрым днем.

И имеется у тебя ни горя, ни изъяна.

Таких нигде уж не найдете.

В День Татьяны солнце ярче светит

И мысли благородные и чисты.

Татьяна, ты должна сегодня встретить

Свою любовь, надежды и мечты.

***

В Татьянин день тебе я желаю

Любви, радости, добра,

Пусть судьба характера займет.

Чтобы всегда успешная была,

Свою любовь оберегать,

Никогда печали не знать.

***

В Татьянин день тебе желаю,

Добра, безмерной красоты,

И от души сегодня я поздравляю,

Сделаю, что скажешь, только попроси.

Пусть пожалуйста, и любовь, и вдохновение,

Уверен в судьбу войдут

Тебе желаю всего везения,

Пусть сомнения прочь все уйдут

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